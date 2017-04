ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಕೆ: ವರದಿ

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಿತಿ ಹೇರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 136ನೇ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, April 28, 2017, 0:11 [IST]

English summary

Journalists in India are less free than 135 other countries due to threats from "Hindu nationalists", according to an index of press freedom by a global media watchdog.