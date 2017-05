ಸಾವು ಗೆದ್ದ ಕುಲಭೂಷಣ್ ಜಾಧವ್ ಗೆ ಟ್ವಿಟ್ಟಿಗರ ಅಭಿನಂದನೆ

ಜಾಧವ್ ತೀರ್ಪು ಅಂತಿಮ ವಿಜಯವಲ್ಲ, ಆದರೂ, ಅಂತಿಮ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಎಂದೇ ಭಾರತ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆಂದೇ ಇಂದು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಲಭೂಷಣ್ ಜಾಧವ್ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ತಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.

Bharat Mata Ki Jai. We should not rest till #KulbhushanJadhav is released & returned to India. Thank you so much ICJ, Harish Salve, PM Modi

The ICJ's decision to stay the execution of Shri Kulbhushan Jadhav gives the people of India a deep sense of satisfaction and relief. 1/2

I assure the nation that under the leadership of Prime Minister Modi we will leave no stone unturned to save #KulbhushanJadhav .

Story first published: Thursday, May 18, 2017, 18:14 [IST]

English summary

After The International court of Justice (ICJ) order to stay death sentence to Kulbhushan Jadhav of India which was imposed by Pakistan, So many indians sharing their happiness in social media. And ministers like Sushma Swaraj and Rajanath Singh also congratulates Kulbhushan Jadhav. Here are few twitter statements.