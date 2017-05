ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮೇಲೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಕಪಿಲ್ ಮಿಶ್ರಾ

ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಸತ್ಯೇಂದರ್ ಜೈನ್ 2 ಕೋಟಿ ಹಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮಾಜಿ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವ ಕಪಿಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Delhi's sacked Minister Kapil Mishra made a shocking revelation, claiming that he saw Health Minister Satyendar Jain handing Rs 2 crore in cash to Chief Minister Arvind Kejriwal. But Deputy Chief Minister Manish Sisodia dismissed his allegations, calling it baseless.