ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಾನು ರೆಡಿ: ಡಿಕೆಶಿ

ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಗೆ ತಾವು ಸಿದ್ಧ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

I am ready to be president of KPCC, Energy minister of Karnataka D.K.Shivakumar told to media in Delhi today.