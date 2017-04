ನಾನು ಪಾಕ್ ನ ISI ಏಜೆಂಟ್, ಆದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರೋಕೆ ಇಷ್ಟ! ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಬಳಿ ಅಲವತ್ತುಗೊಂಡ ಘಟನೆ ನವದೆಹಲಿಯ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

Story first published: Saturday, April 29, 2017, 9:41 [IST]

English summary

I am an ISI agent from pakisthan, a person who had arrived to Indira Gandhi International Airport, Delhi yesterday told to a lady in information Desk creates tension some time. The man has detained to Central intelligence Officers