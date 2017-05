20 ರು. ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 'ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಖ್' ಶಿಕ್ಷೆ!

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಖ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದ ನಂತರ, ಈ ರೀತಿಯ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿರುವ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

Story first published: Monday, May 15, 2017, 8:26 [IST]

English summary

Cases relating to triple talaq are on the rise, but women coming out and speaking out against it too have increased. A lady in Uttar Pradesh who is a mother of two has alleged that she was thrown out of her home after her husband gave her triple talaq when she asked for Rs 20.