ಬಿಯರ್ ಕುಡುಕರ ಆಸೆಗೆ ಮೋದಿ ತಣ್ಣೀರೆರಚಿದ ಪ್ರಸಂಗ!

ಪಬ್ ಮಾಲಿಕರು ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲನ್ನು 31ರು.ಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆಂದು ಯಾವ ಕುಡುಕ ಬಾಯಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ 'ಮಿತ್ರೋ' ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಆಸೆಯಿಂದ ಬಾಯಿಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ಕುಡುಕರು ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಆದರೆ...

Story first published: Monday, January 2, 2017, 18:30 [IST]

English summary

There was a 200 per cent discount on beer offered by one pub in Delhi every time Prime Minister Narendra Modi used the word 'Mitron,' during his address on January 31. However the pub hoppers were in for a rude surprise and could not avail this very tempting discount as the PM refused to utter the word Mitron during his 45 minute address.