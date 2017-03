ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಆಚರಣೆ, ಸ್ಪೀಕರ್ ಜತೆಗೆ ಭೋಜನ

ಹಿಂದೂಗಳ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಂಸತ್​ನಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸುಮಿತ್ರಾ ಮಹಾಜನ್ ಅವರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು.

Subscribe to Oneindia Kannada

With PM @narendramodi ji, MPs of both Houses and other senior leaders at a lunch in Parliament House pic.twitter.com/4tX95F4leu

Story first published: Wednesday, March 29, 2017, 15:47 [IST]

English summary

Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan on Tuesday arranged lunch for members and staff of Parliament as well as media persons to mark the new year as per the Hindu lunar calendar.