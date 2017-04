ಕೊನೆಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹುಡುಗನ ಸೇರಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಹುಡುಗಿ

ಎರಡು ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಡುವಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಮನಸ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆಸುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ನೊರೀನ್ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಡೇನಿಯಲ್ ದೇವನೂರ್ ಎಂಬ ಮುಗ್ಧಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪ್ರೇಮಕತೆಯಿದು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

An Indo-Pak couple's love story has got happy ending now. After some diplomatic troubles the girl reched Delhi now. They will soon join together.