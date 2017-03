'ನೆಹರೂ, ಇಂದಿರಾ ನಂತರ ಮೋದಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಪಿಎಂ'

ಜವಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಹಾಗೂ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ನಂತರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸಗಾರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುಹಾ ಅವರು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Narendra Modi is the most successful Prime Minister of India after Jawaharlal Nehru and Indira Gandhi, historian Ramachandra Guha said. He said that Modi's appeal and charisma transcends the boundaries of caste and language.