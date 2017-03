ತಿಂಗಳ ನಗದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಿತಿ 3ರಿಂದ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವ

ನಗದುರಹಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಬಜೆಟ್ ವೇಳೆ, ತಿಂಗಳ ನಗದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ 3 ಲಕ್ಷದ ಮಿತಿ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 21ರಂದು ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಿತಿಯನ್ನು 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿದೆ

Story first published: Tuesday, March 21, 2017, 18:18 [IST]

The union government on Tuesday proposed to cap cash transactions at Rs 2 lakh instead of the proposed Rs 3 lakh. The proposal was made in the finance bill that was introduced in the parliament. If the bill is passed, citizens will have to pay a service charge on cash transactions above Rs 2 lakh per month.