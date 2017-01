ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವ 5 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ತೆಗೆಸಿ

ಸರಕಾರಿ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಪೋಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವಿದ್ದರೆ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ

Story first published: Monday, January 9, 2017, 20:32 [IST]

English summary

The Congress on Monday moved the Election Commission (EC) demanding removal of Prime Minister Narendra Modi’s photograph from government posters at public places, including petrol pumps, ahead of the Assembly polls in five States.