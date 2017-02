ಗಾಂಧಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟರು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಯಿ ಕೂಡ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ

ನೀವು ಸೊಗಸಾದ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಅಂಥ ಭಾಷಣಗಳಿಂದ ಜನರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಲೋಕಸಭೆಯ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Gandhi ji sacrificed his life for the country; Indira ji too sacrificed her life. Who came from your house? Not a single dog came from your family, said by Leader of Opposition in Lok Sabha Mallikarjun Kharge to PM Modi.