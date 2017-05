'ನ್ಯಾ ಕರ್ಣನ್ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಮೇ 8ರೊಳಗೆ ವರದಿ ಕೊಡಿ'

ನ್ಯಾ.ಕರ್ಣನ್ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಮೇ ಎಂಟರೊಳಗೆ ವರದಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ವರದಿ ಓದಿ

Story first published: Monday, May 1, 2017, 12:39 [IST]

English summary

The Supreme Court has ordered a mental health check up for Justice C Karnan. The court directed that the report be submitted by May 8.