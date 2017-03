ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಲು ರಾಹುಲ್ ಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟುವುದೇ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಆಯ್ಕೆ!

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಇಮೇಜ್ ಮರು ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರು ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಯುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

Tuesday, March 28, 2017, 10:04 [IST]

The Congress is likely to urge its vice president, Rahul Gandhi to take complete control over the party. Rahul Gandhi who will be addressing the Congress MPs for the first time after the big Uttar Pradesh debacle is likely to be urged to take over the mantle completely.