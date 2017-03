ಶಶಿಕಲಾ ಆಯ್ಕೆ, ದಿನಕರನ್ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ

ಶಶಿಕಲಾ ನಟರಾಜನ್ ಅವರನ್ನು ಮಧ್ಯಂತರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಕಳಿಸಿದ್ದ ನೋಟಿಸ್ ಗೆ ಟಿಟಿವಿ ದಿನಕರನ್ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅಯೋಗ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ

Story first published: Saturday, March 4, 2017, 16:16 [IST]

English summary

The Election Commission today rejected the response of the AIADMK on the elevation of V K Sasikala as general secretary, saying T T V Dinakaran, who signed the letter, is not in its list of party office bearers.