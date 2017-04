ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ಸಮೋಸ ತಿಂದು, ಟೀ ಕುಡಿದು ತೇಗಿತೆ ಆಪ್?

ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ದೆಹಲಿ ಸರಕಾರ ಹದಿನೆಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಟೀ-ಸಮೋಸಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆಯಂತೆ. ಇದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, April 11, 2017, 9:22 [IST]

English summary

Now the Aam Admi Party has been accused of a Rs 1 crore samosa scam. BJP's spokesperson, Tajinder Pal Singh Bagga put up posters in Delhi alleging that the Arvind Kejriwal led Delhi government had spent over Rs 1 crore of public money on tea and samosas in the last 18 months.