ಸೋಲಿಗೆ ಇವಿಎಂ ಹೊಣೆಯಲ್ಲ: ವೀರಪ್ಪ ಮೋಯ್ಲಿ

ಚುನಾವಣೆಯ ಸೋಲಿಗೆ ಇವಿಎಂ ಹೊಣೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ 13 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಕ್ಷಗಳ ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ವೀರಪ್ಪ ಮೋಯ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, April 12, 2017, 11:16 [IST]

English summary

Don't blame EVMs for our failure, veteran congress leader, former law minister Veerappa Moily told to his party members. I will not believe that EVMs are the reason for our defeat, he added.