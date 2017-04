ಎಂಸಿಡಿ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮಾಕೇನ್ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಆರೋಪ

ದೆಹಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ದೆಹಲಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಯ್ ಮಾಕೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.

English summary

The district president of Mahila Congress on Friday accused Delhi Congress Chief Ajay Maken of harassment. Rachna Sachdeva also made allegations against Mahila Congress president Shobha Oza and another Congress leader, Netta D'Souza, of mental harassment and criminal intimidation.