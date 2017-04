ದೆಹಲಿ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಲಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ: ಸಮೀಕ್ಷೆ

ದೆಹಲಿ ನಗರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಲಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಎಎಪಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡು, ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿವೆಯಂತೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ವರದಿ ಓದಿ

Story first published: Friday, April 21, 2017, 8:27 [IST]

The MCD elections in Delhi will be won by the BJP, a survey states. The ABP New-C Voter survey says that the BJP is set to win the three wings of the MCD. The AAP is set to come second and Congress a distant third. The MCD elections 2017 is crucial for the AAP after the party suffered a spate of defeats in Punjab and Goa in the recently concluded assembly elections.