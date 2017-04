ಮೋದಿ ಅಲೆಯಲ್ಲ, ದೆಹಲಿ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ EVM ಅಲೆ! ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮತ್ತು ತಂಡ EVM ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, April 26, 2017, 10:37 [IST]

English summary

After defeat in Delhi MCD election, Delhi CM Arvind Kejriwal and his AAP team blame EVMs again.