ಲೋಕಪಾಲ್ ವಿಳಂಬ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಧೋರಣೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕಿಡಿ

2013ರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಅವರ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಫಲವಾಗಿ, ಜನಲೋಕ್ ಪಾಲ್ ಮಸೂದೆಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಂಗೀಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಸಂಸತ್ತಿನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು 3 ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ಜಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

There is no justification for keeping the anti-corruption Lokpal on hold, the Supreme Court told the Narendra Modi government on Thursday. The Supreme Court made the ruling based on a petition that stated that the process has been delayed for three years.