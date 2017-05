ಕೇಜ್ರಿ ಮೇಲೆ ಜೇಟ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರು ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ವರದಿ ಓದಿ

Story first published: Monday, May 22, 2017, 15:18 [IST]

English summary

Union Finance Minister Arun Jaitley on Monday sued Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal under an additional defamation suit worth Rs. 10 crore, after the latter's Counsel Ram Jethmalani confirmed that Jaitley was called a 'crook' after being instructed by his client to do so.