ಸಾವು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣ ಎಣಿಸುತ್ತಿರುವ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕರಾಚಿ ಅಗಾ ಖಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೀಗ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ತನ್ನ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಸಾವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Sunday, April 30, 2017, 10:36 [IST]

English summary

A day after news regarding Dawood Ibrahim's failing health broke out, Intelligence agencies are keeping a close watch on the developments. An IB official confirmed that he is in very bad condition and is admitted at the Aga Khan hospital in Karachi.