420 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಂದರ್ ಆಗಿರುವ 'ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್' ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ

ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ನನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ 'ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್' ನ 420 ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Story first published: Friday, March 10, 2017, 13:16 [IST]

English summary

The Economics Offences Wing of the Delhi police recently arrested Tamil actor Powerstar Srinivasan. Srinivasan allegedly duped a New Delhi-based businessman of Rs 10 crore by promising to get him a Rs 1,000-crore loan.