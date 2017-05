ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಕೆಂಡ ಕಾರುತ್ತಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದಲೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ತನಿಖೆ

ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಪಿಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮಾಡಿದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೀನಾ. ಈ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಪ್ ಹಾಗೂ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು

The allegation that Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal received Rs. 2 crore cash has been referred by Lieutenant Governor Anil Baijal to the anti-corruption branch of the police for investigation. The ACB is headed by Mukesh Kumar Meena, a police officer repeatedly targeted by Mr Kejriwal and AAP and labeled as "corrupt".