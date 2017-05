ಕೇಸು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಎಂದ ಕಪಿಲ್ ಮಿಶ್ರಾ!

ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಮಾನತಾದ ಕಪಿಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ತಾನು ಗೆಲ್ಲಲು ಕೇಜ್ರಿವಾಲರನ್ನೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, May 9, 2017, 13:52 [IST]

English summary

Suspended Aam Aadmi Party minister Kapil Mishra announced today that he was going to file FIRs or police complaints against his boss Arvind Kejriwal, dramatically seeking his blessings and forgiveness before "the biggest step of my life".