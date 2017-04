ದೆಹಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ: ಠೇವಣಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ

ದೆಹಲಿಯ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಮುಖಭಂಗವಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ರಜೌರಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಂಜೀದರ್ ಸಿಗ್ ಸಿರ್ಸಾ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The BJP registered a massive win in Delhi's Rajouri Garden bypolls. BJP's Manjinder Singh Sirsa polled 40,602 votes while his closest rival Meenakshi Chandela of the Congress managed to poll 25,950.