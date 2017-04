ಬಿಜೆಪಿ ಸುನಾಮಿಗೆ ಚದುರಿತು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಕ್ರೇಜ್ !

ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವು ಬಲು ಕಾತುರದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಸಿಡಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಜಯದ ಸಿಂಹಪಾಲನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯೇ ಪಡೆದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.

English summary

The BJP is set to rule Delhi's civic bodies for the next five years after the party is leading by huge margins in all the three civic bodies in the crucial Delhi MCD elections 2017.