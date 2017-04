ದೆಹಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಚುನಾವಣೆ ಮತ ಎಣಿಕೆ : ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ

ಇಡೀ ದೇಶದ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿರುವ ದೆಹಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಚುನಾವಣಾ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.

English summary

BJP is lead in 121 centres as Delhi muncipal election counting is started on April 26, 2017.