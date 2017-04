ದೆಹಲಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾನರನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 'ಮಾ ತುಝೇ ಸಲಾಂ' ಎಂದು ದಪ್ಪಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸುಕ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಯೋಧರಿಗೆ ಈ ವಿಜಯ ಅರ್ಪಣೆ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Wednesday, April 26, 2017, 10:41 [IST]

English summary

BJP has dedicated it's victory in Delhi Municipal Corporation election to CRPF jawans who were brutally murdered by Naxalites in Chattisgarh in Sukma two days back.