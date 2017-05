ಭದ್ರತಾ ಸೆಸ್ ನಿಂದಾಗಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಏರಲಿದೆ ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೇಟ್ ದರ

ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ರೈಲು ಟಿಕೇಟ್ ಮೇಲೆ ಭದ್ರತಾ ಸೆಸ್ ಅನ್ನು ವಿಧಿಸಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಇದರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಹಣವನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಭದ್ರತಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿದೆ.

Story first published: Friday, May 19, 2017, 9:43 [IST]

English summary

The Indian Railway is going to impose saftey cess soon. To prevent train accidents and to upgrade tracks, and signals the department needs support of the people. So railway department is imposing saftey cess soon, because of this reason railway ticket price will be hiked soon.