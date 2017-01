ಜ.17ರಿಂದ ಎಟಿಎಂನಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಸಾವಿರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು!

ಜನವರಿ 17ರಿಂದ ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆದಾರರು ದಿನಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರುಪಾಯಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ವಾರದ ಮಿತಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

Monday, January 16, 2017, 18:06 [IST]

Starting January 17th, you can pull out 10,000 per day from an ATM, though a weekly limit of Rs. 24,000 for savings accounts remains unchanged. The RBI has increased the daily limit for ATM withdrawals from Rs. 4,500 which has been in place for a few weeks now.