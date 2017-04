'ಮೋದಿ, ಮೋದಿ ಎಂದು ಕೂಗಿದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲ್ಲ'

ದೆಹಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ 'ಮೋದಿ ಮೋದಿ' ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ

English summary

Modi Modi at Kejriwal rally. During a rally addressed by Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal he had to listen to chants of Mod, Modi. Kejriwal was campaigning for the Municipal Corporation Delhi polls when this incident took place.