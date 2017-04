ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಗಳಿಗೂ ಇನ್ನು ವಾರದ ರಜಾ?!

ಮೇ 10 ರ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಗಳು ವಾರದ ರಜಾ ಪಡೆಯಲಿವೆ! ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 8 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ.

English summary

The petrol pump owners on Sunday said that if the government doesn't hike dealer's commission they would observe weekly off on every Sunday from May 10. They further said that the petrol pumps will work only for eight hours in a day across the country after May 10. Also, May 10 will be observed as 'No purchase Day'.