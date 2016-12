ಹಣ ದೋಚಿದವರು ತೆರಳಿದ್ದು ಪವಿತ್ರ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ!

ಹಣ ಕಳವು ಮಾಡಿದವರು ಆ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹತ್ತಾರು ಉತ್ತರ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ದೋಚಿದ ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ತೀರಾ ವಿಚಿತ್ರ. ಅಂದಹಾಗೆ ಅದೇನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತೀರಾ. ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರಂತೆ

A week after three armed assailants robbed a cash van outside an ATM outlet in east Delhi's Pandav Nagar, the Delhi Police on Monday claimed to have solved robbery case. what is interesting is what they did after robbing the cash van. Accused decided to go to Haridwar and then Rishikesh to take a dip in the Ganga.