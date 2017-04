ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಗೆ ಗೂಸಾ, ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಮ್ ಪಾಲ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪದ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲಿನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮ್ಯಾನ್ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪವನ್ನು ಹೊರೆಸಲಾಗಿದೆ.

Incident happened at 3.30 am, I don't know why Arjun Rampal threw camera at me.Police not cooperating at all: Shobhit,Victim pic.twitter.com/eFM6P5mXGn

A complaint has been filed against Actor Arjun Rampal for allegedly assaulting the complainant while he was taking photos in a five-star hotel in Delhi.