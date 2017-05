ಟೆರರ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಆಧಾರ್-ಪ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಅವಶ್ಯ: ಕೇಂದ್ರ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು.

English summary

The government on Tuesday asserted in the Supreme Court that Aadhaar was made mandatory for PAN card to weed out fake PAN cards which were used for terror financing and circulation of blackmoney, while terming the concerns over privacy as "bogus".