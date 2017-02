ಆತ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಜನ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದರು!

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ದಿಢೀರನೆ ಕಾರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊರಬರಲು ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನ ಆ ಘಟನೆಯ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೇ ವಿನಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬದುಕಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.

Story first published: Thursday, February 9, 2017, 14:05 [IST]

English summary

Sachin Tyagi headed home after a hard day's work driving a cab On Tuesday night, as it went up in flames in front of Mandoli Jail, and he could neither extinguish the fire nor break the glass windows to escape, Tyagi burnt to death in front of spectators who made no effort to help him, according to reports.