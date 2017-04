ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ, ಆರು ಮಂದಿ ಸಾವು, ಹಲವರು ಕಣ್ಮರೆ

ನೋಯ್ಡಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿ ಆರು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟು, ಹಲವರು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕೀಟ್ ನಿಂದ ಈ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ

Thursday, April 20, 2017, 9:16 [IST]

At least six people were killed and six others injured in a massive fire at Noida electronics factory here on Wednesday, police said adding that several persons were missing in the incident.