ಸೋದರಿಯನ್ನು ಚುಡಾಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಬಾಲಕ

ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಚುಡಾಯಿಸಿದ್ಕಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದ ಜಗಳ. ಆ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಚೂರಿ ಇರಿತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಕ. ವರ್ಷದ ನಂತರ ತನ್ನನ್ನು ಇರಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ಬಾಲಾಪರಾಧಿ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, May 18, 2017, 9:21 [IST]

English summary

A juvenile stood up against those who harassed his sister and in the bargain was stabbed. A year later he decided to seek out revenge and on Sunday night he killed those two.