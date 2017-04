ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಮೃತ ರೈತನ ಮನೆಗೆ ಹಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುವುದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ.

English summary

Former CM BS Yedyurappa is in new controversy as new allegation rose agaist him saying that he distributed some money in one of the farmer's home who was demised recently in Gundlupete where byelection code of conduct is is existance.