ಬೀದಿನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಿತ್ತ ಮಹಾತಾಯಿ

ಬೀದಿನಾಯಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಾತಾಯಿಯ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾಯಿಗಳಿಂದ ಆದ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಈಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜನರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Thursday, February 16, 2017, 13:19 [IST]

English summary

women raising 8-10 stray dogs in our own house in mysuru. Maltreatment of dogs filed a complaint in lashkar police station and Mysuru Corporation staff took the dogs.