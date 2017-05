ಮೈಸೂರು ವಿವಿಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಉಪಕುಲಪತಿ?

ಮೈಸೂರು ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದೆರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಖಾಲಿ ಇದ್ದ ಉಪಕುಲಪತಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಅಲಂಕರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

English summary

Will Mysuru University soon get a woman vice chancellor? Sources said, B.Bharati, senior KAS officer will be the next vice chancellor of Mysuru university.