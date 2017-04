ಉಪಚುನಾವಣೆ ಮುಗೀತು, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಶುರುವಾಯ್ತು!

ರಾಜ್ಯದ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ, ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೂ ಉತ್ಸಾಹದ ರಂಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತದಾನ ಮುಗಿದು, ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬರಲಿರುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ

Story first published: Tuesday, April 11, 2017, 13:08 [IST]

English summary

Who will be the winner of by election battle? this is the only question in the Mysuru from past two days! Most awaited Nanjangud and Gundlupet by election ended on 9th April, Sunday. Now every one is keeping their eyes on the results. which is on this Thursday, 13th of April.