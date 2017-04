ಕಳಲೆ ಕೇಶವ ಮೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಶುರುಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ?

ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದು 15 ದಿನಗಳು ಕಳೆದರೂ ಕಳಲೆ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಜನಪರ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬೇಸರ ನಂಜನಗೂಡು ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

After victory of Nanjangud by election Kalale Keshavamurthy has not met the people of the region yet. There are so many pending development works in Nanjangud, but Keshavamurthy hs only 14 months time to achieve the target.