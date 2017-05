ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರಿ ಪಟ್ಟ ಕೈ ತಪ್ಪಿದ್ದೇಕೆ? ಹೀಗಿದೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಉತ್ತರ

ಯಾರು ಏನೇ ಅಂದರೂ ಮೈಸೂರು ಸ್ವಚ್ಛನಗರಿಯ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಂತೂ ನಿಜ. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಭಾರತದ ಪಟ್ಟ ತಪ್ಪಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಏನಂತಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಕೇಳಿ.

English summary

What are the reasons for Mysuru to not getting cleanest city award this year? Here are the reasons given by representatives.