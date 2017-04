ಜನಾದೇಶವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಉಪಚುನಾವಣೆ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಜನರ ಆದೇಶವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

We will respect the judgement of the people BJP state president B.S.Yeddyurappa told. He was talking about the defeat of BJP candidates in both Gundlupet and Nanjangud assembly constituencies.