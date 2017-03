ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೊಸ ವಿವಿಪಿಎಟಿ ಮತ ಯಂತ್ರಗಳು

ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದಾದ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಪಿಎಟಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೆಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಹೇಳಿದೆ

English summary

Election commission has decided to bring VVPAT machines for Nanjangud and Gundlupet by election, which will be scheduled on April 9th. To avoid illegality in the by election EC took such decision.