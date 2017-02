ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್.. ಮೈಸೂರು ವರ, ಚೀನಾ ವಧುವಿನ ಪ್ರೇಮ್ ಕಹಾನಿ

ಮೈಸೂರಿನ‌ ವರ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ವಧು ಪರಸ್ಪರ ಮದುವೆ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀತಿ ಜಾತಿ, ಭಾಷೆ, ದೇಶವನ್ನೇ ಮೀರಿದ್ದು ಅಂತ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

In an interesting event China girl and Mysuru boy got married in Mysuru today, February 9. They proved that love is above the language, country and caste in their way of marriage.